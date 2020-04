«Case di riposo, in Veneto necessaria una commissione d’inchiesta»

«Le notizie che arrivano dalle strutture per anziani sono sconcertanti. Dopo le denunce della Fp Cgil, oggi la lettera scritta dagli operatori della casa di riposo di Tirchiana con cui denunciano di essere stati costretti a comprarsi da soli le mascherine. Bisogna verificare accuratamente cosa è avvenuto all’interno di queste strutture». Sono le dichiarazioni del Consigliere regionale Piero Ruzzante (Liberi E Uguali) che in una nota ricorda: «Il 14 aprile scorso, assieme alle colleghe Consigliere del coordinamento Veneto 2020 Patrizia Bartelle di Italia In Comune e Cristina Guarda di Civica per il Veneto, ho depositato un’interrogazione regionale chiedendo verifiche urgenti nella casa di riposo di Mel nel Comune di Borgo Valbelluna. Anche lì la Fp Cgil ha denunciato una gestione deficitaria dell’emergenza covid, con assenza di DPI e gravi carenze d’organico. I dati delle strutture nella provincia di Belluno sono allarmanti, con 263 ospiti positivi su 1015 tamponi effettuati: vale a dire, uno su quattro. 53 già ricoverati e i morti sono almeno 39. Anche sul fronte operatori i dati sono critici, con 113 operatori contagiati pari al 5,3% del totale».

«Quando la fase di emergenza sarà conclusa – conclude Ruzzante – sarà necessario istituire subito una commissione d’inchiesta per sapere cos’è successo nelle strutture per anziani del Veneto, case di riposo e RSA, ricordando che un terzo dei morti per coronavirus si è registrato proprio lì. Nei prossimi giorni depositerò la richiesta di una commissione d’inchiesta regionale, dopo aver raccolto le firme dei consiglieri di maggioranza e minoranza che vorranno condividerla. Spero che di fronte a una questione così delicata la sensibilità e l’attenzione siano unanimi».

(ph: imagoeconomica)