Coronavirus: Esposito (Waidid), ‘uso sistematico mascherine per malati rari’

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) – “E’ consigliabile l’uso sistematico di mascherine, anche chirurgiche, per i malati rari in tutte le fasce d’età anche quando non sono raccomandate. Visto la difficoltà di farle indossare ai più piccoli si possono usare anche le sciarpe ma le mascherine chirurgiche si possono utilizzare a partire dai due anni, soprattutto se si va in ospedale o in strutture dove è difficile il distanziamento sociale”. Lo ha ribadito Susanna Esposito, direttore della Clinica pediatrica dell’ospedale dei bambini dell’Aou di Parma e presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid), nel suo intervento al webinar ‘Emergenza Covid-19: comunicazione e informazione ai tempi del coronavirus tra infodemia e fake news’, promosso da Rarelab, società editrice della testata giornalistica Osservatorio Malattie Rare.