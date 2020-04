Il Coronavirus non ferma lo smog: dal 10 marzo polveri sottili in aumento

L’emergenza inquinamento atmosferico nella pianura padana ha visto in gennaio 2020 il mese peggiore, ma dalla prima settimana di febbraio si è registrata un’inversione di tendenza con concentrazioni di polveri sottili significativamente diminuite, trend costante per tutto il mese, verosimilmente grazie alle condizioni meteo. Miglioramento ancora più marcato tra la fine di febbraio e i primi 10 giorni di marzo: in questo caso il merito è delle misure di contenimento del virus, su tutte la diminuzione della circolazione delle auto private e del traffico. Ma dal 10 marzo in poi le polveri sottili tornano a crescere. Lo rileva il report “L’inquinamento atmosferico al tempo del coronavirus” pubblicato oggi da Legambiente.

Le Arpa del nord Italia hanno rilevato nello stesso periodo una netta diminuzione degli ossidi di azoto in tutta l’area (in particolare del biossido di azoto, NO2, tipico inquinante derivante dai veicoli diesel). A partire dal 10 marzo si sono registrati aumenti delle concentrazioni di PM10 (ma non ai livelli di gennaio) e qualche giornata di superamento del limite giornaliero, probabilmente a causa della variabilità climatica di marzo e del contributo dei comparti agricoltura e zootecnia che vedono nei mesi di febbraio e marzo il periodo di spandimento dei liquami sui campi per prepararli alla semina primaverile.

Infatti questo tipo di attività genera il cosiddetto ”particolato secondario” che incide molto in termini percentuali sulle polveri sottili rilevate nell’aria dalle centraline di monitoraggio. A rendere ulteriormente complicata la situazione ci si sono messe anche delle perturbazioni transfrontaliere che proprio alla fine di marzo hanno fatto schizzare alle stelle le polveri sottili rilevate e che sono probabilmente dovute, secondo gli esperti, alle polveri caucasiche prese in carico e trasportate su lunghe distanze dai venti del’est.