Fabio Volo: «Conte promosso, se penso a chi potrebbe esserci al suo posto…»

«E’ giusto non fare andare i bambini a scuola, avete idea di come si diffondono i virus nelle scuole?». In un’intervista a La Stampa Fabio Volo si sofferma sulle misure decise dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e non si tira indietro su una domanda che riguarda chi sta al timone dell’esecutivo, Giuseppe Conte. «Lo promuovo e se penso a chi potrebbe esserci al suo posto… Il governo sta commettendo qualche errore, vedo buona fede. Stanno imparando facendo».

«Non mi sono pentito di quanto ho detto in radio su Salvini. Il mio non era un attacco politico ma ho criticato (a modo mio) un’azione. Lo avevo fatto anche con Berlusconi e con Renzi. Posso anche pensarla diversamente da loro ma non li ho attaccati politicamente».

(ph: shutterstock)