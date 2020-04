«Mascherine a 50 centesimi: a nessuno conviene produrle, italiani a rischio»

«Evidentemente il dramma della carenza di dispostivi personali di protezione non ha insegnato nulla al governo che ora, calmierando il prezzo ci riporta indietro di due mesi». È quanto sostiene Roberto Caon, parlamentare di Forza Italia in merito all’annuncio, da parte del premier Conte, di un prezzo fisso per le mascherine.

«Fino a poche settimane fa – prosegue Caon – le mascherine erano introvabili. Poi le chirurgiche, consigliate dai medici a chi non deve svolgere compiti sanitari, hanno cominciato a circolare a prezzi molto alti, anche fino ai 5 euro. Ora si trovano senza difficoltà a circa un euro, un prezzo sicuramente maggiore rispetto a quello che avevano prima dell’emergenza. Ma almeno si trovano, anche grazie alle imprese italiane che hanno cominciato a fabbricarle, investendo sulle loro linee di produzione. Con il prezzo imposto, il margine di guadagno previsto dagli imprenditori si azzererà, e a nessuno converrà più produrle. Del resto, è bastato il semplice annuncio della vendita obbligatoria a 50 centesimi, per vedere fenomeni di accaparramento nelle farmacie, dove erano state acquistate all’ingrosso per un prezzo ben maggiore. Il rischio è quello di tornare alla situazione di fine febbraio, favorendo il mercato nero e impedendo alla popolazione di uscire in sicurezza. Ancora una volta l’analfabetismo economico di questo governo danneggia tutti gli italiani».

ph: shutterstock