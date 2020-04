Castelli di Giulietta e Romeo illuminati con bandiera italiana e veneta [VIDEO]

I castelli di Giulietta e Romeo di Montecchio Maggiore (Vicenza) illuminati con la bandiera italiana e veneta. Il video è stato realizzato sabato 25 Aprile da Montecchio Marittima in collaborazione con il Ristorante Castelli Giulietta e Romeo. Un gesto simbolico per far sentire i cittadini più vicini in questo momento di emergenza. «Speriamo di avervi fatto sorridere e, per un momento, dimenticare questa situazione».