Scuola, esame di maturità: data, punteggio e come si svolgerà

«Maturità al via il 17 giugno: lo avevamo preannunciato, ora è confermato. Sessanta saranno i crediti da cui partiranno gli studenti e 40 verranno dalla prova orale. L’esame orale comincerà su un argomento di indirizzo concordato con i professori. Ma non una tesina». Queste le ultime indicazioni sull’esame di maturità date dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina intervenendo in diretta su Skuola.net.

«L’esame – ha spiegato la ministra – sarà la conclusione di un percorso. I crediti prima erano 40, e poi ce ne erano altri 60 legati alle singole prove. Ma il sistema non può restare così dunque inverto il 40-60. Sarà una riconversione delle vecchie tabelle proporzionata ai crediti avuti negli anni precedenti. La prossima settimana daremo i dettagli tecnici. Dunque chi ha fatto un percorso perfetto arriva sereno alla maturità».

Per quanto riguarda il ruolo di alternanza lavoro e cittadinanza e costituzione all’orale? «I ragazzi racconteranno la loro esperienza fin dove sono arrivati in alternanza scuola-lavoro. E mi piacerebbe che in cittadinanza e costituzione rientrasse il coronavirus. Sarebbe bello che gli insegnanti ascoltassero l’esperienza degli studenti», ha concluso.

(ph: imagoeconomica)