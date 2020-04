Lucarelli negativa al test sierologico: «Ecco quando vale la pena farlo»

«Vi racconto dove ho fatto il test sierologico a Milano, il risultato e se vale la pena farlo, secondo me». E’ il tweet di Selvaggia Lucarelli con l’articolo più dettagliato sulla vicenda pubblicato su tpi.it. Un resoconto della sua avventura in un centro a Milano che «si chiama Ivee Solutions e su Instagram si promuove così: “Flebo antiossidanti e test immunologici ad alta sensibilità Covid eseguiti esclusivamente da personale medico».

La giornalista, risultata negativa, tira le sue conclusioni: «A che serve un test sierologico? Ad avere la conferma di aver avuto il Covid, se si hanno avuto i sintomi ma non è stato effettuato il tampone. Al massimo. E forse neppure a questo, con certezza. Dunque, se volete un consiglio, risparmiate i vostri soldi, a meno che il test non vi venga venduto a un prezzo ragionevole e cioè, al massimo, ma proprio al massimo 50 euro (tenuto conto del ricarico doganale eventuale e del servizio di chi ve lo vende)». Nel suo resoconto il prezzo sostenuto per fare il test è stato pari, invece, a 120 euro.