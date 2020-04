«Test antidroga a scuola, il Garante conferma: a rischio la privacy»

«Ci siamo sempre dichiarati fortemente contrariati rispetto a un progetto che parla di sensibilizzazione senza essere esempio di come la vera prevenzione può essere fatta. Chiediamo che chi si occuperà del progetto in futuro tenga conto dei diritti alla privacy di ogni singolo studente, e che gli organi di rappresentanza studentesca vengano coinvolti nel processo decisionale», ha affermato Camilla Velotta, coordinatrice della Rete degli Studenti medi di Verona, nel corso della conferenza stampa indetta ieri dalla Rete degli Studenti Medi di Verona e Rete degli Studenti Medi del Veneto in seguito alla risposta fornita dal Garante regionale dei diritti della persona. Una battaglia, ribattezzata “Siamo studenti, non criminali!”, che da febbraio le associazioni studentesche stanno portando avanti contro il provvedimento legislativo regionale di rendere obbligatori test antidroga all’interno di tutte le scuole secondarie del Veneto.

Il progetto preventivo proattivo, che mira ad ampliare il preesistente sportello CIC ponendo particolare attenzione alle dipendenze, ha subito suscitato forti perplessità nei rappresentanti delle associazioni studentesche che, con il sostegno dei legali Marco Occhipinti e Renzo Segala, hanno appurato che il modello preventivo proattivo non è realmente attuabile poiché violerebbe specifiche norme sulla privacy.

«In molti si erano espressi riguardo al modello preventivo proattivo dichiarandosi totalmente a favore, ma è importante ricordare che a partire da Serpelloni, condannato recentemente con l’accusa di concussione, in pochi avevano le effettive competenze per occuparsi della salvaguardia degli studenti o di stabilire cosa fosse più giusto per loro» commenta Lorenzo Baronti, membro dell’esecutivo della Rete degli Studenti Medi di Verona.

«Anche l’assessora all’istruzione Elena Donazzan porta avanti questa battaglia da ormai diversi anni cercando di risolverla con l’introduzione dei test antidroga in tutte le scuole. In questi giorni stiamo appurando che al contrario della Donazzan, avevamo ragione; senza prevenzione e senza tutela dei diritti degli studenti, tra cui senza dubbio la privacy, non si può pensare di affrontare un tema lungo e complesso come quello dell’abuso di sostanza», conclude Tommaso Biancuzzi, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Veneto.