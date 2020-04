Coronavirus, Ulss 8 Berica: +20 positivi, crescono i guariti (+86), ora 555 in totale

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 30 aprile 2020 – Nelle ultime ventiquattro ore non si sono registrati nuovi decessi di Covid-19 sul territorio dell’Ulss 8 Berica, dal cui bollettino di oggi, giovedì 30 aprile, si rileva che i casi positivi sul territorio vicentino hanno toccato quota 1243, 20 in più da ieri.

Sono calati i ricoverati, ora 81, due in meno dalla precedente rilevazione, 11 dei quali sono ancora in terapia intensiva; i pazienti dimessi sono 156, 5 in più da ieri; 606 i soggetti in sorveglianza attiva e 384 quelli in sorveglianza fiduciaria passiva; i guariti sono invece 555, ben 86 in più da ieri.

(ph.Imagoeconomica)