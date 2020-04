Calabria sfida Conte: «Da giovedì riapriamo bar e ristoranti»

La governatrice della Calabria, Jole Santelli, ha firmato un’ordinanza che da giovedì consentirà «la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto». Si tratta di una misura unica che va decisamente contro quanto detto dal premier Giuseppe Conte durante la sua ultima conferenza stampa.

L’ordinanza

Nel documento si dispone una serie di riaperture già dal 30 aprile. Tra queste, anche il commercio di generi alimentari nei mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti. Sarà consentito anche il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Riprendono le attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la vendite d’asporto, ma questi stessi locali – bar compresi – potranno anche somministrare sul posto e solo attraverso tavoli all’aperto.

Numeri bassi e senso civico

Santelli punta sui numeri: la Calabria, infatti, è nella parte bassa della classifica nazionale dei contagi per il Covid-19, con 1.102 persone positive, cinque in più nelle ultime 24 ore, e 86 vittime dall’inizio dell’emergenza. Non meno importate il senso civico dimostrato dai cittadini: «In queste settimane hanno rispettato le regole quindi è giusto che la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche oltre il dettato del governo»

Il governo pronto a diffidare

Il governo risponderà alla Santelli probabilmente con una diffida dell’ordinanza che va in direzione contraria al Dpcm sul lockdown in vigore fino al 3 maggio. La questione è stata oggetto di dibattito nel corso del Cdm di ieri sera.

