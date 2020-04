Ferragnez volontari: portano la spesa ad anziani e famiglie in difficoltà

«Stamattina abbiamo preso parte ad un’iniziativa bellissima (Milano aiuta) del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà». Inizia così il post di Chiara Ferragni che, insieme al marito Fedez e ad altri volontari, hanno raccolto cassette di frutta e verdura all’ortomercato per imbustarle e distribuirle ad alcune famiglie della zona. «Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana, ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari. Se volete aiutare o conoscete qualche azienda alimentare che puo’aiutare potete mandare un’email a *protected email* ».