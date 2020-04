3 macroaree e 20 indicatori: così si decide chi apre e chi torna in lockdown

Venti indicatori suddivisi per tre macroaree: questa è la strategia presente nella bozza del documento del ministero della Salute per monitorare l’epidemia del Covid-19. Dei veri e propri campanelli d’allarme da tenere costantemente monitorati che permetteranno di valutare l’inizio di nuovi focolai e di conseguenza se una determinata area dovrà tornare in lockdown. Per ogni indicatore è fissata una soglia d’allerta che scatta quando il valore indicato supera il livello di guardia.

Le 3 macroaree

Si guarderà alla capacità di monitoraggio, all’accertamento diagnostico e indagine e gestione dei contatti e stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari.

I 20 indicatori

Fari puntati sui posti letto in terapia intensiva che non devono superare il livello di guardia del 40%. Tra gli indicatori più significativi figura anche il “numero di nuovi casi di infezione confermata da Sars-Cov-2 per Regione non associati a catene di trasmissioni note”. Rispetto a questo parametro, il ministero nel dossier sentenzia che la “presenza di focolai” e “nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio” richiede “una valutazione del rischio ad hoc” per decidere se la situazione in Regione richieda “un ritorno alla fase 1”. Per i tamponi, ad esempio, la soglia è sotto controllo quando il trend di positivi è in diminuzione in setting ospedalieri e Pronto soccorso, scatta l’allerta, invece, se in questi ambiti il trend è in aumento. Nel documento, inoltre, viene messo nero su bianco che «nei primi 15-20 giorni dopo la riapertura è atteso un aumento del numero dei casi». Chi entra in zona “rossa”, con un rischio “alto” o “molto alto” di impatto del contagio retrocede alla fase 1. E torna ad abbassare le saracinesche.

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)