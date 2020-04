Scuola: chiarimenti su maturità e centri estivi. Tre scenari per settembre

Dopo le indicazioni già date ieri sulla scuola dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, arrivano degli altri chiarimenti dati durante l’intervista a Newsroom su Rainews24.

Maturità

Maturità in presenza, 17 giugno, commissione tutti membri interni e solo il presidente esterno, argomento d’esame concordato con gli insegnanti delle materie di indirizzo. «L’ordinanza sugli esami di Stato sarà pronta a breve, in cui saranno introdotti anche ulteriori dettagli. La data degli esami di maturità sarà il 17 giugno. Gli esami di Stato si faranno in presenza. Il percorso scolastico degli studenti quest’anno sarà considerato di più rispetto agli anni scorsi, in virtù dell’epidemia che ha coinvolto le loro vite. Se prima il percorso scolastico portava al massimo 40 crediti, quest’anno ne potrà portare fino a 60, valorizzando al meglio il percorso svolto. La commissione sarà formata solo da membri interni, tranne il presidente che sarà esterno e il colloquio sarà su un argomento pre concordato con i professori sulle materie di indirizzo – ha aggiunto – Ovviamente gli esami si terranno nella massima sicurezza con il

distanziamento e tutte le prescrizioni che il comitato tecnico-scientifico ci ha dato – ha sottolineato -. Si tratta di un

primo segnale di normalità prima di settembre».

Orale: mascherina o no?

«Se lo studente sta ad una distanza di 4-5 metri dagli insegnanti della commissione non credo sia un obbligo indossare la mascherina, diversamente se la distanza fosse minore. Scriveremo un protocollo i sicurezza con le parti sociali. Penso che il modello che si sta usando alla Camera, è ottimo e lo proporremo: li’ si usa un distanziamento di almeno 1 metro».

Centri estivi

«Per i più piccoli stiamo studiando delle soluzioni non solo nella prospettiva di settembre ma anche molto più vicine nel tempo, sto lavorando con gli enti locali e gli altri ministri. La scuola riapre a settembre ma stiamo lavorando per dare risposte a maggio alle famiglie. A luglio e agosto metterò a disposizione locali, cortili e palestre delle scuole per realizzare i centri estivi. – aggiunge -. Non ci sarà didattica e non verrà coinvolto il personale scolastico ma il Terzo Settore».

Tre scenari per settembre

«Stiamo lavorando per il rientro a scuola a settembre valutando con il comitato tecnico tre scenari diversi. Il primo che si torni in tutta normalità con il tradizionale suono della campanella che accompagna le vite dei ragazzi; il secondo con il coronavirus che ancora non ci ha abbandonato, ma che non è aggressivo e quindi si rientrerà in classe piccoli gruppi, magari con un parte di studenti ancora con la didattica a distanza, rispettando il distanziamento sociale e tutte le modalità di sicurezza. Il terzo, quello che nessuno si augura, con il coronavirus ancora aggressivo e quindi niente rientro in classe».