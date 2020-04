«Se io fossi un palloncino porterei in giro il vaccino»: la poesia della piccola Angelica

I bambini veneti si dimostrano un popolo di poeti. Dopo la poesia di Pasqua di Asia e “Me manca” di Riccardo, arriva quella dolcissima di Angelica, 9 anni, di Pianiga (Venezia) dal titolo “Se io fossi”.

“Se io fossi un palloncino,

vorrei portare in giro il vaccino

per questo virus maledetto

che tante persone ha costretto a letto.

Volerei intorno a tutti il mondo,

così veloce, in un secondo.

Passerei ogni zona

e lo avrebbe ogni persona.

Per tornare in fretta a passeggiare

e con i miei amici in un prato a giocare.