Forza Italia, deputati veneti: «Zaia chieda risarcimento danni alla Cina»

«La Regione Lombardia chiederà il conto dei danni alla Repubblica Popolare Cinese con risarcimento danni per almeno 20 miliardi. Anche la nostra regione, il Veneto, sta scontando una perdita fortissima. Avremo un Pil in calo del 7%. Non solo artigiani, commercianti, professionisti, ma la stessa industria, che rappresenta il motore dell’economia italiana sarà quella che ne sconterà più conseguenze negative». Così in una nota i deputati veneti

di Forza Italia, Dario Bond, Raffaele Baratto, Piergiorgio Cortellazzo.

«Senza considerare il costo in termini di vite umane e i danni economici che la sola gestione sanitaria sta comportando. Basti pensare all’ingente numero di tamponi che ad oggi è stato necessario effettuare, quasi 320mila. Chiediamo al governatore Zaia di muoversi urgentemente per chiedere anche per la nostra gente un risarcimento di almeno 20 miliardi di euro alla Cina per le conseguenze della pandemia da Covid19».

«Assisteremo al crollo peggiore dopo la Seconda Guerra mondiale, causato dal comportamento incompetente e irresponsabile di un Paese che prima ha trasformato un virus in una pandemia mondiale, e oggi vorrebbe anche prendersi il merito di averci salvato, attraverso l’esportazione di tamponi e mascherine, nel tentativo di trasformare una sconfitta in una vittoria. E’ giusto che chi ha sbagliato paghi».

(ph: imagoeconomica)