Vicenza, buoni spesa in esaurimento: sospesa procedura online

I buoni spesa erogati dal Comune di Vicenza sulla base dei fondi destinati ad oggi dallo Stato a Vicenza per l’emergenza Coronavirus (585 mila euro) sono in fase di esaurimento. Per tenere sotto controllo le ultime richieste ed evitare ai cittadini la compilazione di domande che non potranno essere soddisfatte a causa dell’esaurimento dei fondi, è stata sospesa la procedura online.

Fino all’esaurimento delle risorse disponibili, pertanto, le domande per i buoni spesa Covid-19 possono essere presentate solo telefonicamente rivolgendosi al servizio Vicenza sicura al numero 0444221020, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 (esclusi i giorni festivi). I buoni saranno erogati alle persone in possesso dei requisiti previsti.