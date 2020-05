Coronavirus, Ulss 7 Pedemontana: tre nuove vittime, 92 i ricoverati, 6 in terapia intensiva

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 1 maggio 2020 – Tre nuove vittime a causa del Covid-19 sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana. A perdere la vita una 88enne di Bassano e altre due persone sulle quali non emergono informazioni dal bollettino dell’azienda socio-sanitaria di oggi, venerdì 1 maggio.

I positivi sono 1484; 25933 i tamponi eseguiti; i ricoverati sono 92, di cui 6 in terapia intensiva e 4 in semi intensiva, presi in carico prevalentemente dall’ospedale di Santorso (75); 478 i guariti; 87 i decessi sul territorio Ulss 7 Pedemontana dall’inizio dell’epidemia di coronavirus; i negativizzati sono infine 636.

(ph. Imagoeconomica)