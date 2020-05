Celentano sbarca su Instagram: «Solo la distanza ci può salvare»

Sembra che Adriano Celentano, 82 anni, abbia scelto il primo maggio per fare il suo debutto su Instagram. E lo ha fatto con delle story insieme a Morgan dove compare la scritta «Solo la distanza ci può salvare, se il lavoro vuoi ricominciare, un consiglio internazionale: a tutti i bar e ristoranti, usare solo tavoli quadrati, non inferiori ad una lunghezza di metri 2 per lato, ogni lato sarà occupato da una sola persona. Firmato L’Inesistente».

I video hanno un che di apocalittico con bombe e fiammate a cui il Molleggiato non è nuovo, ma prevale comunque l’ironia e una presa di posizione politica sul ritorno a lavorare il prima possibile solo con le giuste distanze. Non è ancora certo che dietro al profilo Instagram ci sia proprio Celentano ma la mancanza di smentita parla quasi quanto una conferma.