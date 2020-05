Coronavirus in Italia: 269 morti e oltre 2 mila guariti

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 1 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di oltre 207 mila, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Cala ancora il numero dei ricoverati: in terapia intensiva – 116 rispetto a ieri mentre i ricoverati con sintomi sono 580 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 269 e portano il totale a 28.236. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 78.249, con un incremento di 2.304 persone rispetto a ieri.

(ph: imagoeconomica)