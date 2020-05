«Cassa integrazione per altre 9 settimane e vietato licenziare fino a settembre»

Il ministro del Lavoro Nunfia Catalfo, in un’intervista a Repubblica annuncia importanti novità contenute nel prossimo decreto per l’emergenza Coronavirus. «Allungheremo la cassa integrazione per ulteriori 9 settimane e lo stop ai licenziamenti per altri tre mesi: non c’è motivo di mandare via lavoratori in cig». Nel decreto Cura Italia il divieto di licenziamento era previsto fino a metà maggio.

Parlando del reddito di emergenza, la Catalfo ha spiegato che sarà «temporaneo per due o tre mesi. Immaginiamo una platea di 1 milione di famiglie e una spesa tra 1,2 e 1,8 miliardi. L’assegno varia da 400 euro per un single a 800 euro per una famiglia». Infine sarà possibile integrare rem e reddito di cittadinanza: «Sarà possibile sommare il piccolo sostegno che ricevono fino alla soglia del rem. Chi prende 200 euro di Rdc potrà integrare fino ad arrivare a 400 euro di rem».

(ph: imagoeconomica)