Dalla Sicilia un dolce abbraccio al Veneto

Il pluripremiato maestro pasticciere siciliano, Nicola Fiasconaro, ha donato dolci e squisitezze della sua terra d’origine alla Protezione Civile della Regione del Veneto. Un gesto di generosità che intende dimostrare l’affetto e la vicinanza di Fiasconaro nei confronti del Veneto, dei suoi cittadini e di tutti quelli che oggi sono impegnati, a vario titolo, nell’emergenza in corso.

Il maestro Fiasconaro non è nuovo di questi gesti e lo dimostra ancora una volta con questa donazione di prelibatezze siciliane che domenica i nostri volontari della Protezione Civile consegneranno a diverse associazioni di volontariato le quali forniscono quotidianamente ai più bisognosi generi alimentari. Un gesto di assoluta fratellanza e di solidarietà che in questo momento farà sicuramente ritrovare il sorriso a diversi cittadini veneti in difficoltà.