Spunta una foto di Conte 20enne e diventa virale

La maggior parte degli italiani ha avuto modo di conoscere Giuseppe Conte da poco tempo, un paio d’anni, ovvero da quando è stato scelto come premier. Ora sul web è spuntata una foto d’archivio in bianco e nero di un Conte presumibilmente 20enne. Una certa somiglianza si nota, soprattutto nello sguardo, ma in molti sono concordi nel dire che con il passare del tempo sia migliorato acquistando maggiore fascino.