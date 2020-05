«Noi infermieri: prima eroi, ora di nuovo dimenticati»

«Mi ha impressionato il clima post-bellico, vedere le strade deserte, il silenzio, la gente chiusa in casa. La paura è stata una sensazione che non avevo mai vissuto». Massimo Donà è infermiere all’Ulss 8, nel reparto di chirurgia generale dell’ospedale S. Bortolo di Vicenza. Fa questo lavoro da 31 anni: «mi piace, è una professione che si sceglie con una grande motivazione interna». Dal primo giorno dell’emergenza ha rifiutato l’etichetta di “eroi”: «un’esagerazione». Tanto che poi l’idealizzazione eroica ha lasciato il passo a una certa disattenzione generale: «Ero sicuro che passato il momento iniziale tutto sarebbe tornato ad essere sminuito – spiega – noi ci siamo trovati in prima linea e siamo stati sacrificati dal punto di vista di orari, di situazioni da affrontare. Ma il nostro ruolo è considerato solo nel momento in cui ne vieni a contatto perchè qualcuno sta male. Negli ultimi tempi è stato molto più facile fare denunce che considerare i sacrifici del mestiere. Ora si sta già dimenticando di due mesi fa. Stiamo tornando in ombra nella considerazione quotidiana della gente».

«L’economia soffre? Piano, è troppo presto»

Mentre in ospedale ogni giorno si combatte contro le malattie, e non solo il Covid-19, fuori l’economia chiede di ripartire. Donà richiama alla prudenza: «Capisco i problemi economici, ce n’erano anche prima e adesso sono acuiti in maniera drammatica. Alla gente vorrei dire: piano, attenzione. E’ troppo presto per tornare come prima. E sono convinto che non sarà più come prima, perchè determinate attenzioni saranno radicate. Io sono un grande appassionato di musica ma oggi faccio fatica a immaginarmi ad un concerto di Vasco con 250mila persone ammassate». Oggi è la festa del 1° Maggio: i lavoratori rischiano il posto o l’hanno già perso, e fra i titolari di imprese, soprattutto commerciali, c’è chi protesta consegnando simbolicamente le chiavi del negozio. Anche lui è un lavoratore, ma non concorda con l’ansia di riaprire tutto: «Se io fossi un libero professionista probabilmente la bilancia penderebbe sull’aspetto economico. Da sanitario però faccio fatica a vederla così. Dobbiamo aspettare, certo per prolungare il tempo di attesa bisognerebbe anche dare dei riscontri, cioè non possono costringere un lavoratore a stare fermo tre mesi senza aiuti. Ma c’è una via di mezzo e cioè ricominciare piano con le massime precauzioni. Secondo me bar e ristoranti dovrebbero essere gli ultimi a ripartire, mentre barbieri e parrucchieri potrebbero aprire con un cliente alla volta».

Festa dei lavoratori: «Difficile per noi»

«Le feste per noi non esistono, spesso siamo di turno – continua riferendosi alla festa del lavoro – sarebbe bello che quest’anno il 1° maggio avesse un significato in più, che ci fosse qualcosa per cui festeggiare. Ma come si fa? Tra l’altro l’azienda Ulss 8 ha deciso di dare agli operatori sanitari un riconoscimento per aver affrontato l’emergenza, che in realtà non è ancora passata. Una sorta di premio speciale per il mese di marzo. Dai 100 euro lordi previsti, considerati poi i giorni di lavoro e le tasse, mi hanno riconosciuto 40 euro nette. Per il sacrificio di un mese? Avrebbero fatto più bella figura a usare la quota per comprare mascherine, visto che ancora mancano». Donà descrive una situazione che dopo due mesi resta ancora molto complicata, in corsia: «A volte usiamo i sacchi delle immondizie al posto dei camici impermeabilizzati o come calzari ai piedi. Lavoriamo costantemente nell’incertezza, perchè quando arriva un paziente non sappiamo se è positivo, dobbiamo aspettare 48 ore per il tampone e nello stesso tempo gestire i malati negativi: significa continuare a bardarsi con le protezione e poi svestirsi, un continuo stress psico-fisico». L’infermiere ha visto immagini che difficilmente riuscirà a dimenticare: «Tutti quelli che lavorano in ospedale hanno paura. Del resto il Covid-19 non è una sindrome influenzale che poi passa. Ha dato manifestazioni acute e gravi e quando vedi colleghi che vengono intubati a 35 anni…. è normale avere paura, soprattutto di portare a casa il virus ai figli, a mia moglie. Qualcuno ha fatto la scelta estrema di allontanarsi dalla famiglia. Quando tutto sarà passato riscopriremo i gesti più semplici e riusciremo ad ammirare un fiore, un paesaggio. Tutto avrà un nuovo valore».

Il rapporto con i pazienti

In reparto è cambiato anche il rapporto con i malati, che sono più preoccupati e non possono avere il conforto dei familiari perchè le visite sono vietate: «I pazienti hanno bisogno di un gesto, di un parola in più. Soprattutto gli anziani. Gli unici contatti li hanno con noi. E riceviamo tanti grazie sentiti, calorosi e prolungati, il riconoscimento del nostro ruolo e del nostro valore, quel rispetto e quella gentilezza che si erano persi negli anni. Adesso la stretta di mano è importante, esprime un sentimento, spesso ci lasciano un biglietto o ci mandano un vassoio di paste.I pazienti hanno quasi tutti il telefonino per parlare con i familiari, altrimenti li mettiamo in contatto al nostro telefono in viva voce. E ai parenti facciamo videochiamate per informarli sullo stato di salute del paziente». Difficile capire quanto tutto finirà o si comincerà a “respirare” di nuovo senza mascherina, senza paura. A Donà manca «fare un giro in bici che non sia nel raggio di casa». Ma non cambierebbe mai lavoro: «E’ difficile oggi andare in ospedale a cuor leggero e passare tante ore in reparto, ma non potrei fare altro, è un lavoro che amo, non è una professione per tutti».