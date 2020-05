Venier: «Cosa mi fa più male? Non poter più avere stesso rapporto con nipoti»

Mara Venier, una tenera nonna preoccupata. La conduttrice, ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha commentato le parole di Ilaria Capua. La direttrice del One Health Center of Excellence ha dichiarato che i rapporti tra nonni e nipoti non saranno mai più come prima. «Vediamo cosa succederà, ma in un momento in cui il distacco crea molto disagio, quella frase mi ha colpito e mi ha fatto male, in questa fase serve un minimo di speranza», ha concluso la Venier.