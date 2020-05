Meteo: tempo ancora instabile, temperature in aumento

Dopo oltre un mese senza significative precipitazioni, negli ultimi giorni di aprile le condizioni meteorologiche sulla regione sono state condizionate dal passaggio di alcuni impulsi moderatamente perturbati associati alla presenza di ampi sistemi depressionari sull’Europa centrosettentrionale. Il tempo è risultato quindi variabile, a tratti instabile, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Le precipitazioni

I valori cumulati di pioggia caduta nei due giorni sono stati in genere compresi tra i 10 e 30 mm con locali massimi fino a 40-50 mm circa come a Roverchiara nel Veronese, nell’alto Padovano intorno a Campodarsego e nel Trevigiano orientale intorno a Vazzola. Tali valori rappresentano la maggior parte delle piogge complessive cadute nel corso del mese, fino al 29.

Le previsioni

Per il ponte del 1 maggio, da venerdì 1 a domenica 3 maggio, si prevedono condizioni di tempo a tratti ancora variabile ma con una tendenza ad un graduale aumento della stabilità atmosferica per l’approssimarsi, specie da domenica, di un promontorio di alta pressione in espansione dall’Europa occidentale. Sono attese delle fasi di tempo soleggiato alternate a periodi di maggior variabilità con annuvolamenti sparsi che, specie dalle ore centrali della giornata e a ridosso dei rilievi, potranno dar luogo a delle precipitazioni sparse, in genere modeste ma con locali rovesci o temporali. Le temperature torneranno a salire leggermente raggiungendo valori in linea con le medie stagionali. Sono attese dunque temperature gradevoli con valori massimi giornalieri intorno ai 20-22°C su gran parte della pianura e con una ventilazione a regime di brezza tipica del periodo.