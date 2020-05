Sviste: Zingaretti fa gli auguri «all’Italia che resiste» con una foto di medici cinesi

«Buon Primo Maggio all’Italia che resiste. Oggi più che mai vicini alle persone con l’impegno a creare lavoro. Per l’Italia, per la rinascita, per costruire fiducia». E’ un augurio breve e conciso quello che Nicola Zingaretti ha deciso di pubblicare sul suo profilo Facebook in occasione del primo maggio. Nulla di strano se non fosse per la foto che ha deciso di mettere a corredo dove ci sono dei medici cinesi. In particolare nello scatto sono raffigurati tre operatori sanitari in servizio all’ospedale di Zouping, nella provincia orientale di Shandong, in Cina.

(ph: imagoeconomica)