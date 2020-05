Coronavirus, “Asiago Neve” offre weekend ski inclusive agli infermieri

Il Tour Operator “Asiago Neve” ha adottato una bella iniziativa, citata anche dal presidente del Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa del 2 maggio, per gli infermieri impegnati contro il Coronavirus. «Grazie a Verena 2000, a tutti gli albergatori di Asiagoneve, alla Scuola Sci Verena, al Noleggio dei Maestri di Sci e al Comune di Asiago – scrivono gli organizzatori su facebook – . I weekend Asiagoneve ski inclusive sono a disposizione della Regione Veneto che tramite l’ Azienda Regionale Zero provvederà a distribuirli a chi è in prima linea per questa emergenza. A loro va il nostro grande riconoscimento».