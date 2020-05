Virus, Bill Gates dalla previsione al vaccino. E chiama Conte: «Più soldi»

Nella giornata di oggi, sabato 2 maggio, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte sarà impegnato in una videoconferenza con Bill Gates, fondatore del colosso americano Microsoft, che ha già donato 250 milioni di dollari con la sua fondazione alla ricerca sul vaccino contro il Covid-19. La notizia del colloquio tra il premier italiano e il magnate americano è stata riportata ieri sera dal Corriere. Lo stesso Gates qualche anno fa si era lanciato in una strana previsione proprio sulla pandemia.

Il motivo del colloquio è che anche un’azienda italiana, di Pomezia, sta lavorando ad Oxford per la realizzazione del vaccino. Gates inoltre vorrebbe sottolineare quanto sia importante immettere più soldi immediatamente per finanziare il vaccino, in modo che esso possa essere realizzato quanto prima per rassicurare le persone e farle tornare alla normalità. Condizione peraltro necessaria per una ripresa economica.

