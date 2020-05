Coronavirus, Ulss 8 Berica: morte due donne al San Bortolo di Vicenza

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 2 maggio 2020 – Sono morte due donne al San Bortolo di Vicenza a causa del Covid-19: a perdere la vita una 44enne di Mussolente e una 59enne di Grisignano di Zocco. Lo si apprende dal bollettino dell’Ulss 8 Berica di stamane 2 maggio.

I casi positivi sul territorio dell’azienda socio-sanitaria sono arrivati a quota 1263, tre in più rispetto a ieri; sono calati di sei unità i ricoverati, ora 75, di cui 11 in terapia intensiva; 166 i pazienti dimessi, 10 in più dalla precedente rilevazione; 612 le persone guarite, due in più da ieri.

(ph. Imagoeconomica)