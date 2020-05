Pannella, Vasco: «Era rock, mio alter ego politico»

Oggi Marco Pannella, scomparso il 19 maggio 2016, avrebbe compiuto 90 anni. In molti lo stanno ricordando. Tra di loro anche il cantautore rock Vasco Rossi, che stimava molto il leader dei Radicali, che andò a trovarlo in carcere negli anni ’80. «Le idee radicali di Pannella, per combinazione, erano molto simili alle mie, ai temi delle mie canzoni – ha scritto il Komandante su Instagram -: abbattere il pregiudizio, sospendere il giudizio, tolleranza, anticlericalismo e (cosa non da poco) antiproibizionismo. Finalmente un approccio moderno alla vita sociale, con l’uomo e i suoi diritti al

centro di tutto, davanti anche alle logiche di partito, di sinistra, di destra o di centro. Avevo praticamente il mio alter ego politico: anticonformista, contro l’ipocrisia. Un provocatore di coscienze. Decisamente Rock».

«Un idealista nel tentativo di ‘s-bigottismo’ e di cambiamento della società italiana, un uomo politico onesto che, al

posto dei salotti, sceglie sempre la provocazione e la piazza e che inoltre, ha sacrificato il suo patrimonio personale: quanti altri lo fanno?».