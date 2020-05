Lockdown, commercianti scrivono a Conte e Salvini: «Non lasciateci morire»

L'”Associazione No Profit Haineer”, che riunisce commercianti di diversi tipi: baristi, gestori di ristoranti, parrucchieri, etc., ha scritto una proposta di legge per salvare le attività dalla crisi che il lockdown prolungato per contrastare il contagio da Coronavirus sta causando. In prima fila Riccardo Maniscalco, barista di Padova il cui sfogo postato qualche settimana fa sui social ha ottenuto più un milione di visualizzazioni. Maniscalco è stato poi invitato in diverse trasmissioni televisivie da Le Iene a Non è l’Arena. Ora, con in mano delle proposte concrete, chiede ai suoi followers, commercianti e non, di inviare una mail ad alcuni politici rappresentativi della maggioranza e dell’opposizione, i premier Conte, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, per convincerli ad adottare queste misure. «A meno che, dice Maniscalco, Europa e Novo ordine Mondiale non abbiano già deciso che dobbiamo morire».