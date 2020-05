Like a post contro commercianti, Pupillo (Daip): «Mi dissocio e mi scuso ma troppi insulti»

Il consigliere comunale di opposizione di Vicenza Sandro Pupillo (“Da adesso in poi”, in foto) in un post su Facebook ha voluto chiarire la questione legata a un suo like a un altro post in cui si invocavano punizioni per i commercianti che hanno protestato a Campo Marzo. «Ieri sera mi hanno scritto molte persone per chiedermi spiegazioni rispetto ad un like messo in un post – scrive Pupillo -. Preciso che non era un “like”, ma un “abbraccio” (modalità nuova uscita da qualche giorno) ironico per dire alla persona che lo aveva scritto e per dirla in Veneto: “sta bon, non impissare foghi”. Posso assicurarvi che è un post che non condivido per toni e contenuti, da cui mi dissocio totalmente. È stata comunque una grave leggerezza di cui mi scuso. Sono assolutamente vicino ai commercianti e più in generale a tutti i lavoratori: Piena solidarietà. Chi mi conosce comunque sa. Parla la mia storia politica, lavorativa e umana».

«Ho subito pesanti insulti in queste ore. Non è la prima volta che mi capita, ma in questo periodo mi toccano particolarmente. Ho deciso pertanto di lasciare per un po’ questa piattaforma FB a cui ho cercato quasi sempre di dare un contributo positivo, raccontando la mia storia, condividendo messaggi di speranza, cercando anche di portare allegria. Ma dopo quello che è successo nuovamente, preferisco fare un passo indietro. Vi ringrazio per l’attenzione – conclude – e magari in un futuro tornerò su questa piazza virtuale».

(Ph. Facebook – Sandro Pupillo)