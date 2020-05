Cos’è il genio? Guardate le foto dello spritz da asporto in Veneto

Un’idea che è piaciuta anche al governatore Zaia, che ha attirato l’attenzione di Propaganda Live e anche le critiche dell’associazione Plastic Free. Di cosa si tratta? Dello spritz d’asporto, che per la verità esiste già, come la birra, ma che in alcune foto pubblicate in questi giorni in gruppi Facebook “Te si Veneto se” viene imballato in tutte le sue componenti, oliva compresa.

In un caso, cioè la “Vecchia Osteria alla Nonna” di Maser (Treviso), l’invenzione è stata rivendicata dalla barista. Quando si dice, la necessità aguzza l’ingegno.

(Ph. Facebook – Te si veneto se)