Zucchero a Venezia, piazza San Marco chiusa

Oggi, dalle 16.30 alle 21, sarà interdetto l’accesso a Piazza san Marco. Lo dispone l’ordinanza 288/2020 emessa dal comandante generale della Polizia locale contenente le misure «a tutela della circolazione pedonale in Venezia Piazza San Marco in occasione delle riprese per un video di promozione e comunicazione dell’artista Zucchero».

Il provvedimento, che è stato preso per «assicurare la performance dell’artista» e nel contempo per «garantire il rispetto delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica», prevede la facoltà, per la Polizia locale, di dirottare il traffico pedonale, organizzarlo in sensi unici e disporre temporanei obblighi di divieti, facendo transennare le aree interdette.

Zucchero dovrebbe poi tornare in Veneto a settembre per i concerti record in Arena di Verona.