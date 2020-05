Zucchero a Venezia per il suo nuovo video (e foto con Brugnaro)

Ieri piazza San Marco è stata chiusa perché Zucchero doveva girare un video promozionale. Il sindaco di Venezia Brugnaro ha postato delle foto che lo ritraggono insieme al cantautore e lo ha ringraziato «per avere sempre Venezia nel cuore».

Zucchero ha realizzato il video del suo nuovo brano “Amore adesso”, personale versione di No Time for ove like now di Michael Stipe frontman dei R.E.M.) e Aaron Dessner. Da martedì il video verrà pubblicato su YouTube.