Venezia, addio all’archeologa Annamaria Larese

«La scomparsa di Annamaria Larese lascia interdetti e sinceramente addolorati: ai suoi familiari e affetti, ai suoi colleghi, all’intera struttura museale archeologica veneziana e veneta, le mie più sentite condoglianze». Così il presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, rende omaggio in un comunicato all’archeologa veneta scomparsa ieri all’età di 62 anni, «una figura rara di intellettuale e ricercatrice, una docente appassionata dalla grande capacità divulgativa. Ci ha insegnato con tutta la sua carriera e non solo in questi suoi anni alla guida dei musei archeologici di Venezia, Caorle, Altino, Concordia e dell’area archeologica di Concordia Sagittaria, che l’archeologo non porta alla luce sassi, brandelli di muri, cocci, monili o gioielli e altri reperti, ma fa emergere dal buio del tempo sentimenti, passioni, vicende umane oltre all’anima delle cose per citare il titolo della mostra opitergina inaugurata alla fine del novembre scorso a cui collaborò anche Annamaria Larese».

«Nel corso della sua carriera tutta veneta, fu in grado di realizzare importanti progetti a Montebelluna, nella necropoli di Posdom, e a Vidor finanziati dalla Regione del Veneto, ma io credo che tutto il suo impegno di ricercatrice come di docente Universitaria e quindi nella Sovraintendenza e ai vertici museali del Veneto orientale costituisca una eredità preziosa- conclude Ciambetti – come preziosa fu la sua vita e la sua generosità di intellettuale e grande organizzatrice culturale».

Ph. Museo Archeologico Nazionale di Venezia – Facebook