Fase 2, Marcato: «Se vuoi uscire adotta un cugino di una moglie»

L’assessore veneto al Commercio Roberto Marcato (Lega) in un video pubblicato su Twitter ironizza sulla Fase 2 che inizia domani e soprattutto sul concetto di congiunto, termine che ha tenuto banco durante tutta la settimana, fino alla pubblicazione di ieri delle F.A.Q. sul decreto del 26 aprile.

«L’amico o l’amica del cuore con cui hai condiviso la tua vita non li puoi vedere – dice Marcato – però puoi vedere il cugino di tua moglie. Chi in questi anni non ha avuto un rapporto straordinario con il cugino della moglie? È una figura fondamentale per la crescita di una comunità. Io per questo ringrazio il governo per la sensibilità dimostrata. Adotta anche tu un cugino, adotta anche tu una moglie».