Fase 2, il governo fa chiarezza (forse): «Gli amici non sono congiunti»

Sabato 2 maggio il governo, sul sito dedicato, ha pubblicato le famose FAQ, frequently asked questions, per qunto riguarda il decreto del 26 aprile, che illustra la cosiddetta Fase 2 sulle misure per il contenimento del coronavirus in italia. Nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere soprattutto il termine “congiunti“. Il governo Conte era stato sommerso da critiche per non aver tenuto conto di legami affettivi diversi dal matrimonio o dalla parentela, poi era interventuto il viceministro Sileri, che veva parlato di amici e di sesso, ma oggi, con la pubblicazione delle FAQ, è arrivata la doccia ferdd.

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie».

«L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)».

Doccia fredda o tiepida? Un «affetto stabile» infatti, non potrebbe essere un amico che conosciamo da 20 anni? O da 3, ma con cui abbiamo stabilito un legame? Samo appesi al filo dell’autocertificazione e della morbosità e invadenza, o discrezione, dell’ordine costituito, nel momento di controllarci. In ogni caso, non possiamo riabbracciare ancora nessuno: distanziamento di un metro e mascherine obbligatorie.