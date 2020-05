L’oroscopo della settimana (4-10 maggio): Vergine, intraprendenza a gogò

♈-ARIETE

RIMANDA, RINVIA E ATTENDI

Certe iniziative non sono partite con il piede giusto e in una prospettiva economica si può dire che i risultati che stavi aspettando sono, per il momento, rimandati… Rivedere la scala delle priorità adesso è un passo necessario, perché in molti settori potresti avere esiti migliori se procedessi con una prudenza più accentuata e capace di reggere qualche fase di attesa. Rimandare, rinviare e attendere? E’ la soluzione, non il problema!

♉-TORO

PRIMA DI PASSARE AI FATTI…

L’impazienza è il motore attuale delle tue azioni, però prima di passare dalle parole, dalle idee ai fatti veri e propri sarebbe opportuni verificare che i metodi che intenderesti seguire siano adatti a darti i risultati che speri… Mosso dall’energia del Sole, dalle capacità di improvvisare di Urano e dalla velocità suggerita da Mercurio vorresti agire con l’immediatezza che ti sembra indispensabile. Però Saturno, e Marte, non sarebbero d’accordo…

♊–GEMELLI

TATTICHE LUCIDE E SOSTENIBILI.

Sarà la vivacità e una specialissima abilità nel semplificare certe circostanze a darti le maggiori gioie della settimana. Venere nel Segno, incoraggiata da un Marte lucido, capace di guardar lontano e buon suggeritore di tattiche lucide e sostenibili, ora ti consentirà di procedere spedito e sicuro proprio nella direzione voluta. Ciambelle riuscite con il buco, e situazioni assai soddisfacenti da subito ne saranno la netta e incoraggiante risultanza.

♋-CANCRO

PROMESSE E CERTEZZE…

Ripensare a situazioni affettive che forse non sono più attuali potrebbe voler dire ammantarle di una soavità poetica che forse, in verità, nella realtà non si presentava così marcatamente… Apprezza quello che la vita ti offre adesso, in questa fase, contestualmente, e ti accorgerai che ha connotazioni più concrete, reali e belle di quello che ritenevi. La vita vera non sta dietro di te, ma presenta promesse, e certezze, in divenire…

♌-LEONE

COMPRENSIONE E ATTRATTIVA.

Le connotazioni passionali e romantiche nello stesso tempo di un legame che si sta sempre più consolidando rendono la settimana molto varia e assai più piacevole del previsto. Molti nodi di scarsa comprensione si sono sciolti come neve al sole, restituendoti la confortante certezza che chi ti piace vive sulla tua stessa lunghezza d’onda: sa capirti e farsi capire. L’intesa se ne avvantaggerà anche perché sarà aiutata da una forte attrattiva.

♍-VERGINE

INTRAPRENDENZA A GOGO’.

I grandi vantaggi di appartenere ad un concreto e pratico Segno di Terra sono ora moltiplicati per mille dal fatto che nel Segno amico del Capricorno sostano Giove e Plutone e che nel Toro, di Terra anch’esso, stanno passeggiando Sole, Mercurio e Urano. La tua intraprendenza ne viene esaltata e le cose che riesci a svolgere, fare, perfezionale e organizzare ora battono di gran lunga la tua migliore produzione dei tempi di“normalità”. Complimenti!!!

♎–BILANCIA

AMORE COME FORZA TRAINANTE

Le alleanze attuali ora puntano sul fronte sentimentale della tua esistenza: Venere nei Gemelli comporta una maggior capacità di entrare in sintonia con chi ami e anche Marte, nei tuoi confronti più intrigante del solito dalla sua posizione acquariana, orienta le tue forze più audaci nel vivere gli affetti con caloroso coinvolgimento. Saturno stesso, posizionato nei primissimi gradi dell’ Aquario vorrebbe che l’amore fosse ora la tua forza trainante…

♏-SCORPIONE

BATTITI CON GRINTA.

La fase Lunare più vistosa dell’anno, la Luna Piena, si svolgerà nel tuo Segno il giorno 7, coinvolgendo positivamente Nettuno che si trova nel Segno amico dei Pesci e sfidando allora sia Urano e sia Mercurio, contrapposti nel Toro. Forse le idee brillanti che ora ti ronzano per il capo non trovano molti convinti sostenitori, però secondo le stelle sono super- ultra- valide: faresti bene a batterti con convinzione e grinta per poterle realizzare in fretta .

♐-SAGITTARIO

TENEREZZA E CALLENTE PASSIONE.

E’ intenso il legame passionale che ti lega alla persona cara, come Marte e Venere adesso testimoniano, ma trova lo spazio e il modi di intensificare le manifestazioni di tenerezza e di affetto, di condivisione sentimentale ed emotiva. Con chi ami vorresti un rapporto che tocchi tutte le innumerevoli sfumature del senti-mento e dell’eros, che sia nello stesso tempo tenero e callente, affettuoso, coinvolgente e appassionato. Educa a ciò il partner…

♑-CAPRICORNO

FASE COMUNQUE INTENSA…

Il terreno concretamente pratico in cui si muove la maggior parte dei pianeti durante codesta settimana, porta acqua al muli-no delle tue ambizioni e dei tuoi speranzosi desideri. Giove e Plutone assai vicini, posizionati entrambi nella terza Decade del Segno, sono dell’idea che, comunque, stai vivendo una fase molto intensa della tua esistenza. Stai costruendo una solidità perso-nale, professionale e di potere veramente di tutto rispetto…

♒–ACQUARIO

SOLIDA PIATTAFORMA AFFETTIVA.

L’intelligenza razionale e l’impeto di codesto periodo di certo lasciano il segno. Il primo perché sotto l’egida di Saturno ti consente di guardare avanti e di preparati saggiamente a fasi successive e il secondo, determinato dalla presenza di un Marte molto ben incoraggiato da un trigono con Venere, perché ti dà una piattaforma affettiva solida e divertente, ludica e appassionata. Che ti sta accompagnando ben bene nel cammino attuale.

♓-PESCI

CHIARISCI SUBITO…

Potrebbe essere l’isolamento a rappresentare una larvata tensione e una nota stonata nel bel concerto della tua esistenza. Nettuno è un tantino guardingo nei confronti di una Venere gemellare, disinvolta e audace ma in altre faccende affaccendata, e nelle situazioni a due forse ti senti un tantino emarginata da chi ti piace, magari a volte trascurata e non troppo considerata. E’ bene spiegarsi, chiarire, far ben notare il tuo disagio.

Ph. Shutterstock