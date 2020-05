“Caso” Botteri, Michelle Hunziker risponde: «Fake news totale»

Michelle Hunziker risponde alle critiche subìte questa settimana per il servizio di “Striscia” in cui si ironizzava sul look trasandato dell’inviata della Rai Giovanna Botteri, che ha ricevuto il sostegno di tutta la stampa. La Hunziker ha fondato un’associazione per i diritti delle donne e si è spesso spesa contro la violenza sulle donne, ma in questo caso è stata accusata di body shaming su un’altra donna.

«Fake news totale» ha detto la Hunziker in un video postato su Twitter. «Noi anzi abbiamo fatto un servizio a favore della Botteri – aggiunge – con il solito tono di Striscia abbiamo detto che nonostante la mandino dappertutto è riuscita a farsi un’ottima messa in piega. Non è body shaming». Alla fine del video viene mostrato il comunicato ufficiale di “Striscia la Notizia” in cui si ribadisce che il servizio voleva essere a favore della giornalista Rai, che è stata spesso presa in giro sui social, ma non, spiega la nota, dal programma Mediaset, per il suo look.