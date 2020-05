Maniero (M5S): «Il Mes è la Morte Nera, se lo votiamo non è più il mio Movimento»

E’ stato primo cittadino di Mira, in provincia di Venezia, per cinque anni (2012-2017), uno dei primi sindaci del Movimento 5 Stelle. Dal 2018 è deputato: «ma io non son cambiato», sottolinea, rispetto alle origini barricadere della creatura di Beppe Grillo. Alvise Maniero, 34 anni, è fra i duri e puri di una forza che i critici vedono troppo imborghesita e impaludata nei compromessi, specie nel Conte 2 quando l’abbraccio con l’istituzionalissimo Pd è stato più shockante del precedente “contratto” con la Lega. «Fosse per me», fa lui, «il Movimento dovrebbe restare quel che è sempre stato dalla nascita: una forza terza». Tuttavia nella politica parlamentare, com’è ovvio, prima o poi bisogna fare accordi di medio-lungo periodo. E in questa fase storica così drammatica, con il coronavirus che ha stravolto l’esistenza dei cittadini e trascinato l’economia in una crisi ancora più profonda rispetto a quella del 2008, l’intesa M5S-Partito Democratico-Italia Viva-Articolo Uno sta facendo venire al pettine i nodi di alcune differenze fondamentali fra i coabitanti di Palazzo Chigi. Una su tutti, la posizione riguardo al Mes, il fondo che eroga prestiti agli Stati e che rischia di obbligare l’Italia a un futuro di austerità, tagli e tasse se le sue famose “condizionalità” dovessero stringersi attorno al collo del nostro bilancio. Il Pd e i renziani spingono per attivarlo, confidando nella sua versione light circoscritta alle spese sanitarie. I 5 Stelle invece sono contrari, temendo l’insidia della “sorveglianza rafforzata” sui conti, perchè pur sempre di debito si tratta, sia pur verso l’Ue e non verso i mercati. Ma proprio tutti, contrari?

Lei è uno dei sette deputati grillini che il 24 aprile ha votato un ordine del giorno di Fratelli d’Italia che chiedeva al governo di escludere in ogni caso l’Italia dal ricorso al Mes. Siete caduti nella trappola della Meloni? O la stragrande maggioranza dei suoi colleghi si sta appiattendo sul filo-europeismo degli alleati di governo?

Altri dodici non hanno votato contro, e altri erano assenti. Ma faccio presente che l’ha votato anche Fassina (sovranista di sinistra, ndr). Ci sono questioni trasversali alle maggioranze e minoranze. Siamo stati relativamente pochi, è vero, ma nel dibattito interno nel gruppo parlamentare tutti erano contrari al Mes. Nella maggioranza di noi ha prevalso la lettura di non votare una proposta che viene da una ex ministro nell’anno in cui il Mes è stato accettato in Italia. Mi dispiace che non ci sia un atto scritto contro il Mes. Ma comunque il Movimento in parlamento ha un numero di blocco, per cui nessuna legge passa senza di noi. Non voglio fare l’estremista, ma se non cediamo, il Mes non va avanti. Con buona pace di Italia Viva, che di Mes ne vorrebbe non uno, ma tre o quattro.

Se non cedete, dice lei. Intanto l’insofferenza popolare aumenta, e voi del M5S di governo sembrate aver rinunciato a rappresentarla. Perchè non fate un’operazione-verità e non dite agli italiani che con l’euro e i vincoli Ue in Costituzione, qualunque governo avrebbe le mani legate? Dopotutto il Movimento è nato da un blog che voleva raccontarle chiare e sbugiardare il potere. Ora siete voi, al potere.

In questi giorni è ancora più evidente che l’Ue sconta, a partire dalla questione monetaria, il problema di Paesi che hanno pesi diversi, con alcuni che si avvantaggiano più di altri.

Tradotto: la Germania.

Che l’euro sia stato costruito attorno agli interessi della Germania non è un mistero. Il guaio è che, come Italia, ci siamo privati di opzioni che garantirebbero la possibilità di crescita per la nostra economia. Prendiamo le misure approvate dall’Unione: il Sure, la Bei e il Mes. Il primo, che riguarda la cassintegrazione, arriverà a un massimo di 100 miliardi per tutta l’Europa, una cifra ridicola, e inoltre riceveremo in ogni caso meno di quanto dovremo dare per finanziarlo. Quindi oscilla fra l’inutile e il dannoso. Per la Banca Europea degli Investimenti si parla di 200 miliardi in tutto: solo il governo italiano nel decreto ne ha previsti 400, faccia lei…

E il famigerato Mes?

La Mes per me è la Morte Nera.

Non si discute nemmeno, quindi, con Darth Vader.

Esatto. Ah, dimenticavo il Recovery Fund: non è definito nelle sue funzioni, non si sa quando partirà, e da ultimo è stato declassato a “initiative”, che nel gergo europeo significa scendere di almeno due tacche.

Tornando al Mes, mi sembra che per lei e gli altri sovranisti del M5S siano le invalicabili colonne d’Ercole, oltre le quali non si può andare o cade il governo. Per andare a elezioni, come chiede FdI, o per formare un governo tecnico Draghi con dentro tutti, magari. E’ così?

Che si sciolga il parlamento e cada il governo in piena pandemia la vedo molto difficile. Per altre soluzioni, se il Pd e Italia Viva impazziscono, tutto può essere, ma io questo non posso saperlo.

Dica la verità: dovete prendere tempo perchè sapete che il Movimento uscirà molto dimagrito numericamente in ogni caso dal prossimo voto.

Siamo in una fase emergenziale in cui tutto è anestetizzato e falsato, per così dire. Però è vero, il consenso si è dimezzato, ed è ovvio che la prova del governo non aiuta. Io sostengo che in alcune circostanze bisogna avere meno paura: la forza genetica del Movimento è squadernare i problemi e rimuovere le situazioni calcificate da anni.

A cosa si riferisce?

Ad esempio alle nomine. La vera ciccia del potere non sta nelle figure elette, visibili, ma nell’apparato delle partecipate e degli enti. Qualsiasi tentativo di riforma in qualunque ambito va a incagliarsi sulle scrivanie dei dirigenti e dei funzionari.

La struttura dello Stato, certo. Ma senza darvi una vostra struttura, nel Movimento, difficile creare una classe dirigente adeguata a questo compito. Non trova? Invece avete rimandato gli Stati generali interni e non avete neppure un leader, ma un “reggente”, Crimi.

Personalmente ho sempre avversato le strutture perchè sono un fattore di irrigidimento e di distacco dal popolo. Ma mi sono reso conto che poi si creano lo stesso, informalmente, generando il caos. Se altri proponessero qualcosa su questo, li seguirei.

Altri chi? Vede bene Alessandro Di Battista come leader?

No guardi, non è questo il tema.

E qual è?

Se gli italiani hanno dato la maggioranza relativa a una forza che era partita avendo solo qualche sindaco sul territorio, come il sottoscritto, vuol dire anzitutto che erano disperati per come si erano ridotti gli altri partiti. Ma la speranza non è perduta. Abbiamo realizzato il Decreto Dignità, il reddito di cittadinanza, a cui dobbiamo l’abbassamento della povertà, cose mai viste prima in Italia.

Sì ma sulla questione dell’euro, come diceva lei, sembrate esservi definitivamente arresi, specialmente nel Conte 2. Una volta quanto meno parlavate di referendum (per altro non possibile, bisognerebbe cambiare la Costituzione).

Non ero l’unico a pensare che sull’euro si potesse lavorare con la Lega. Ma nei fatti non è stato così. La Lega non è solo Salvini, è anche Giorgetti, che era relatore della legge che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Carta nel 2012. E durante il dibattito nel 2018 sulla riforma del Mes non ho visto nella Lega questi guardiani della sovranità.

Neanche fra voi.

Perchè la Lega ha buttato giù il governo l’anno scorso? Leggo sempre con interesse quanto scrive Bagnai (economista no euro, esponente di primo piano della Lega, ndr), ma mi domando quanto sia in realtà mediatico il sovranismo del partito in cui milita.

Si potrebbe dire che non può esserlo di più altrimenti bisognerebbe voler modificare la Costituzione, vasto programma per cui si deve avere non solo molto coraggio, ma soprattutto i voti e i numeri.

Oggi pare che ci sia la gara a chi dice che si può uscire dall’euro, ma intanto qualche aggiustamento dei meccanismi, questo sì che è possibile. Il che non vuol dire andare a Francoforte e dare fuoco alla Bce.

E si torna al Mes. Se il suo Movimento votasse a favore, questa sarebbe per lei la linea di confine che la indurrebbe a pensare “ma cosa ci sto a fare, in questo movimento”?

Se cambiasse l’attuale posizione contraria al Mes, non avrei scelta. La missione del Movimento 5 Stelle ora è evitare che l’Italia finisca commissariata. Il Mes è una trappola che va disinnescata.

Una domanda sul Veneto che si avvia a elezioni regionali dal vincitore annunciato, l’uscente governatore leghista Zaia, e che vedono voi del M5S correre in solitaria con il vostro candidato, l’ex parlamentare Enrico Cappelletti. Meglio soli che male accompagnati con il centrosinistra, con cui però governate a Roma?

Il Movimento per me ha senso se è terzo rispetto a destra e sinistra, e se fa emergere domande come, per esempio, chiedere a Zaia come mai la Pedemontana costa enne volte di più rispetto alla media dei progetti europei. E glielo dice uno che ha sempre detto fin da quando era sindaco che Zaia, almeno con il mio Comune dopo il tornado, le promesse le ha mantenute. Al contrario di Delrio e Baretta, per fare altri due nomi. Noi non dobbiamo fare la brutta copia degli altri, la gamba esterna, dobbiamo semplicemente fare ciò che è giusto. Se ritieni che una scelta politica sia quella giusta, la fai e basta. Se poi gli elettori votano gli altri, vuol dire che gli piacciono gli altri.

Il vostro fondatore e garante non pare pensarla più così, visto che vi ha costretti a un’alleanza con il Pd che proprio su punti dirimenti come il Mes rischia di farvi perdere l’anima.

Non so se Grillo abbia cambiato idea o se sono cambiati i tempi, ma l’idea senza tempo che ispira il Movimento è che se credi che una cosa sia utile ai cittadini, la persegui punto e basta. Il messaggio originario di Grillo non era “rompete i coglioni”? E io rompo i coglioni.