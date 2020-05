Leone del Veneto, Zaia: «Lo meritano i cittadini di Vo’»

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nella conferenza del 3 maggio ha esaltato la comunità di Vo’ Euganeo (Padova). «Merita un premio. Lo dirò al presidente. Lo dirò a Ciambetti, per il premio del Leone del Veneto. Stanno dando un esempio di civiltà straordinario, mettendosi in fila per fare i tamponi. Sono la sublimazione del popolo veneto. Ci stano facendo fare una figura straordinaria a livello internazionale, vanno premiati».

Un bel riconoscimento per una comunità molto colpita, il primo Paese in Veneto con un focolaio di Coronavirus, che continua a mettersi a disposizione per tamponi e test.