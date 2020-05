Coronavirus, Ulss 8 Berica: decedute al San Bortolo due anziane di Sarego

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 4 maggio 2020 – Altri due decessi all’ospedale San Bortolo di Vicenza a causa del coronavirus. L’ si apprende dal bollettino dell’Ulss 8 Berica di stamane, lunedì 4 maggio. Le vittime sono due donne, una 86enne e una 94enne entrambe residenti a Sarego.

I positivi sul territorio dell’azienda socio-sanitaria sono ad oggi 1265, uno in più da ieri; 25468 i tamponi e 9235 i test sierologici effettuati sinora; i ricoverati sono 67, di cui 8 in terapia intensiva; 177 i pazienti dimessi; mentre i guariti ammontano a 638, + 3 da ieri; 530 i soggetti in sorveglianza attiva e 233 quelli in sorveglianza fiduciaria passiva.