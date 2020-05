Coronavirus: ‘mascherina per dire ti voglio bene’, spot tv insegna a usarla

Milano, 4 mag. (Adnkronos Salute) – “Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene”. Inizia così lo spot tv promosso del ministero della Salute, prossimamente in onda sulle reti Rai, che insegna come usare correttamente il dispositivo di protezione individuale chiave nella fase 2 dell’emergenza coronavirus.

“Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe, senza toccare la parte centrale – si spiega nel testo, sottotitolato – Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e all’aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri. Per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo”, esorta lo spot che conclude con una precisazione: “Attenzione, anche se indossi la mascherina mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l’igiene delle mani”.