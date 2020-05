Primo giorno di fase 2: azienda veneta apre nuova sede e assume

Aprire una seconda sede produttiva, nel pieno della pandemia di Coronavirus, per continuare a proporre soluzioni sostenibili e sicure per condizionare e sanificare edifici e Data Center. È il segnale forte che dà HiRef, realtà radicata nel panorama del cooling system internazionale. Un’azienda che ha continuato a lavorare (a ritmo ridotto e solo in filiera), nel rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria, durante l’emergenza legata al Covid-19 e che apre, lunedì 4 maggio, una nuova sede produttiva: 4.500 metri quadrati che potranno ospitare fino a 35 dipendenti a pieno regime, in viale Germania a Tribano (Padova), a 500 metri di distanza dalla struttura principale. E proprio per la nuova apertura, HiRef ha assunto oltre venti lavoratori ed è pronta ad ampliare ulteriormente l’organico.

«L’apertura del nuovo sito produttivo è un segnale forte che vogliamo dare – spiega Mauro Mantovan, fondatore e amministratore delegato di HiRef -. Capacità di prevedere il cambiamento, velocità di azione, attenzione all’innovazione e allo sviluppo delle nuove tecnologie, ricerca costante di nuove soluzioni sono i fattori che permettono ad HiRef SpA di porsi sempre nuovi obiettivi, anticipando gli scenari futuri. Il tutto grazie alle idee di un gruppo giovane, attento all’ambiente: adottiamo una linea di sviluppo sostenibile, che non comprometta alle generazioni future la possibilità di soddisfare i loro sogni ed aspettative».