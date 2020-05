McDonald’s e Burger King riaprono in Veneto

McDonald’s e Burger King riaprono anche in Veneto. Dopo un lungo periodo di lockdown inizia la fase due anche per le catene di fast food che riprendono parte dell’attività con regole molto precise e scrupolose.

McDonald’s

McDonald’s riapre le sue porte in Veneto con i servizi McDelivery, McDrive e di asporto, dopo aver adottato scrupolosamente tutte le misure di sicurezza e di igiene per garantire ai propri dipendenti e consumatori la tutela della propria salute. Sul sito McDonald’s è disponibile l’elenco dei ristoranti della Regione interessati dalla riapertura e le informazioni sui servizi disponibili. Dal punto di vista operativo, per il servizio McDelivery è prevista la consegna senza contatto, sia ai rider, all’esterno del ristorante, sia al cliente. Per quanto riguarda il McDrive, la presa dell’ordine avviene in massima sicurezza tramite interfono e la consegna del pacchetto dal finestrino dell’auto. Gli ingressi nel ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale. L’ordinazione può avvenire in autonomia ai kiosk, per i quali McDonald’s ha messo in atto procedure straordinarie di pulizia e igienizzazione, o in cassa.

Burger King

Burger King, dopo il lockdown, ha già riaperto oltre 40 ristoranti dei 220 presenti in tutta Italia per effettuare il delivery a casa e da oggi, 4 maggio, sono state aperte 114 corsie dei Drive Through per ordinare e ritirare il cibo direttamente dall’auto. Con la riapertura delle fabbriche e degli uffici, infatti, saranno molte le persone che usciranno per recarsi sul luogo di lavoro. Verosimilmente sarà il mezzo privato – auto, moto, bici – la modalità di trasporto preferita per garantire l’assenza di contatti ravvicinati tra le persone.

