Mette la fidanzata nel bagagliaio per sfuggire ai controlli

Ha nascosto la fidanzata nel bagagliaio dell’auto nel tentativo fallimentare di sfuggire ai controlli dei carabinieri. L’episodio è successo in Trentino sabato scorso. A quanto pare i due innamorati proprio non ce l’hanno fatta ad aspettare il nuovo Dpcm, entrato in vigore oggi, lunedì 4 maggio.

Il ventenne alla guida è stato fermato ad un posto di blocco lungo la provinciale 69. I militari si sono subito accorti dello stato di agitazione del giovane ed hanno proceduto a perquisire la vettura trovando la ragazza nel bagagliaio, evidentemente imbarazzata. Quando i carabinieri hanno chiesto spiegazioni, ai due non è rimasto altro da fare che scusarsi e spiegare la situazione, ovvero di non essere più riusciti a stare lontani e della volontà di passare qualche ora assieme. I due fidanzati sono stati multati e obbligati a tornare alle rispettive abitazioni.

(ph: imagoeconomica)