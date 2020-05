Coronavirus, Lanzarin: «Piano veneto per riaprire nidi e scuole materne»

L’assessore al sociale Manuela Lanzarin ha confermato durante la conferenza stampa di oggi che la Regione Veneto ha pronto un piano per la riapertura di asili nido e scuole materne. «Abbiamo un piano dettagliato, lo presenteremo a tutti i soggetti coinvolti mercoledì. Aspettiamo il vaglio della comunità scientifica, ma noi siamo pronti con un piano dettagliato», ha spiegato.

La conferma è arrivata anche dal governatore del Veneto Luca Zaia che però ha tenuto a ribadire che «il vero fattore limitante è la validazione scientifica perché senza una comunità scientifica che ci autorizza non possiamo fare nulla». Quindi sulla riapertura ipotizzata dal governo per il primo giugno ha aggiunto «è dura attendere fino a giugno per le famiglie».