Bassano, azzerate le rette di nidi e asili per aprile e maggio

Azzerate le rette di nidi e scuole d’infanzia per i bassanesi anche nei mesi di aprile e maggio. Si tratta di una conferma di quanto annunciato lunedì dall’Amministrazione comunale durante un incontro con i responsabili di nidi privati e scuole d’infanzia paritarie. «Come già indicato nell’atto di indirizzo di Giunta dello scorso 18 aprile – spiega il sindaco, Elena Pavan– abbiamo deciso di dare un altro aiuto concreto alle famiglie bassanesi».

«Dopo aver fatto il punto sul contributo erogato alle scuole private e paritarie per il mese di marzo – continua l’assessore al Bilancio, Roberto Marin- e verificato che con il nostro aiuto abbiamo portato ad annullare i costi a carico delle alle famiglie, abbiamo deliberato un concreto ulteriore contributo destinato per le rette di aprile e maggio che dunque saranno azzerate non solo per le strutture comunali ma anche per quelle private. Stiamo parlando di una cifra tra i 100 e i 130 mila euro complessivi che ci permetterà di assicurare l’azzeramento dei costi per rette degli asili nido e le scuole d’infanzia a tutte le famiglie residenti a Bassano».